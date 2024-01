Bürgermeisterwahl in Plochingen: Die Unterschiede werden deutlich

Bürgermeisterwahl in Plochingen

1 Mit rund 400 Besucherinnen und Besuchern ist die Plochinger Stadthalle beim EZ-Forum ganz ordentlich gefüllt gewesen. Foto: Roberto Bulgrin

Beim EZ-Forum zur Wahl des Bürgermeisters von Plochingen präsentieren sich Amtsinhaber Frank Buß und Herausforderer Harald Schmidt dem Publikum.











Die Bürgerinnen und Bürger von Plochingen haben dieses Mal die Qual der Wahl: Anders als vor acht Jahren – Frank Buß kam bei seiner ersten Wiederwahl ohne Gegenkandidat auf knapp 98 Prozent der abgegebenen Stimmen – hat der 59 Jahre alte Amtsinhaber jetzt einen Konkurrenten. Der 63-jährige Business-Analyst und ULP-Gemeinderat Harald Schmidt fordert Buß heraus, was er auch beim EZ-Forum in der Plochinger Stadthalle deutlich machte. Die Standpunkte der Bewerber sind in vielen Punkten unterschiedlich, sodass die Wahlberechtigten sich nicht nur zwischen den beiden Personen, sondern auch zwischen ihren Positionen entscheiden müssen.