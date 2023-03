1 Steffen Kirsch kandidiert in Korntal-Münchingen. Foto: pr/ivat

Steffen Kirsch aus Remseck bewirbt sich als Bürgermeister in Korntal-Münchingen. Er ist der vierte Kandidat.















Der Remsecker CDU-Mann Steffen Kirsch will die Nachfolge des amtierenden Rathauschefs Joachim Wolf (parteilos) antreten. Damit bewerben sich nun vier Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters. Der 41-jährige Kirsch, der sowohl der CDU in Remseck vorsitzt als auch der Gemeinderatsfraktion, ist Büroleiter bei zwei CDU-Landtagsabgeordneten. Berufsbedingt habe er viel Kontakt zu Kommunen und Verbänden. Zwar werde er CDU-Mitglied bleiben, doch „in Korntal-Münchingen trete ich überparteilich an“, betont der Familienvater. Dies müsse ein Bürgermeister in der Amtsführung sein. Im Jahr 2020 wurde Steffen Kirsch als Zweitkandidat der Christdemokraten für den Landtag gewählt.

Der 41-Jährige sagt, er habe schon immer in die Kommunalpolitik gehen wollen und Bürgermeister werden. Auf das Studium der Politikwissenschaft folgte ein Master-Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Das Amt des Bürgermeisters betrachtet Steffen Kirsch als „Lebensaufgabe“, für die „volles Herzblut“ nötig sei.

Kirsch: Finanzprobleme hausgemacht

Korntal-Münchingen habe in der Tat große, teure Projekte geplant. Dass die Stadt kein Geld habe, hält Steffen Kirsch allerdings für „eine Fabel“ – angesichts vergleichsweise hoher Einnahmen an Gewerbesteuer und eines vergleichsweise hohen Anteils an Einkommensteuer. Die Probleme seien hausgemacht, ist der 41-Jährige überzeugt, der sich als Bürgermeister unter anderem die Strukturen im Rathaus anschauen wolle. Auch die Kinderbetreuung gehört zu seinen Themen. Sollte er gewählt werden, würde er nach Korntal-Münchingen ziehen.

Bisher haben Alexander Noak aus Vaihingen/Enz – Erster Beigeordneter von Korntal-Münchingen –, Axel Felger aus Münchingen – Unternehmer in der Logistikbranche – und Matthias Groh aus Korntal – Bürgermeister in Untermünkheim bei Schwäbisch Hall – ihren Hut in den Ring geworfen. Die Bewerbungsfrist endet am 27. März, die Bürgermeister-Wahl ist am 23. April.