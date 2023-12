Bürgermeisterwahl in Kohlberg: Thomas Franz ist neuer Rathauschef in Kohlberg

1 Thomas Franz wird künftig im Rathaus von Kohlberg die Geschäfte führen. Foto: privat

Die Jusi-Gemeinde Kohlberg im Kreis Esslingen hat einen neuen Bürgermeister. Am Sonntag holte der Diplom-Verwaltungswirt Thomas Franz aus Reutlingen im ersten Wahlgang klar die absolute Mehrheit. Der 55-Jährige kam auf 70 Prozent der Stimmen.











Link kopiert

Strahlende Gesichter bei der öffentlichen Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Sonntagabend in der Kohlberger Kelter. Bei der Bürgermeisterwahl in der Jusi-Gemeinde hat es einen klaren Sieger gegeben: Thomas Franz. Der 55-Jährige Diplom-Verwaltungswirt aus Reutlingen hat dem vorläufigen Endergebnis zufolge 70,0 Prozent der Stimmen geholt und wird damit in den nächsten acht Jahren die Geschicke der 2300-Seelen-Gemeinde am Rande der Schwäbischen Alb lenken. Franz soll so schnell wie möglich das vakante Amt des Bürgermeisters antreten. Bislang ist er als stellvertretender Geschäftsführer im Jobcenter des Landkreises Reutlingen tätig. Seine beiden Mitbewerber ließ er überraschend deutlich hinter sich. Der 50-jährige Polizeibeamte und Verwaltungswirt Marcus Holder aus Kirchentellinsfurt, der nach 2016 erneut für den Schultesposten kandidierte, holte 20,7 Prozent der Stimmen. Der 64-jährige Herwart Stribel aus Nürtingen, Geschäftsführer der in Kohlberg beheimateten Firma Ruja, erhielt 8,4 Prozent der Stimmen.