Bürgermeisterwahl in Köngen: Eine Frau und sieben Männer bewerben sich um Ruppaner-Nachfolge

Bürgermeisterwahl in Köngen

1 Das Köngener Rathaus: Hier wollen alle acht Bewerber einziehen. Foto: /Kerstin Dannath

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Köngen am 21. April ist abgelaufen. Im Burgforum stellen sich die acht Kandidierenden vor.











Wenige Tage vor dem Ende der Bewerbungsfrist am vergangenen Montag hat mit Carlo Keinrad noch ein achter Kandidat seinen Hut für die Bürgermeisterwahl in Köngen in den Ring geworfen. Damit gibt es nun acht Bewerber für den Chefsessel der Kommune. Der Gemeindewahlausschuss hat alle Bewerbungen zugelassen, zurückziehen kann nun laut der Gemeindeordnung keiner der Interessenten mehr.