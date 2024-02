Bürgerbüros in Stuttgart öffnen: „Um diese Uhrzeit gäbe es in Möhringen schon 150 Wartemarken“

1 Kaum Menschen vor dem Bürgerbüro in Degerloch: Nach eineinhalb Jahren Schließzeit bleiben lange Schlangen aus. Foto: Lena Hummel

Es sind gute Nachrichten für einige Stuttgarter Bürger: Während das Bürgerbüro in Möhringen von Montag an geschlossen bleibt, öffnen die in Degerloch und Plieningen wieder. Und der erste Tag überrascht.











Als Carola Federspiel um kurz nach 8 Uhr am Montag am Degerlocher Bürgerbüro ankommt, traut sie ihren Augen kaum. „Ist das alles?“, fragt sie und meint damit die wenigen anderen Menschen, die vor dem Gebäude in der Große Falterstraße stehen. „Um diese Uhrzeit gäbe es in Möhringen schon 150 Wartemarken“, fügt sie hinzu, als sie erfährt, dass vor ihr nur fünf davon vom Sicherheitsdienst vergeben wurden – und das, obwohl der erste schon in einer halben Stunde an der Reihe ist.

Die Wiedereröffnung läuft nahezu problemlos

Es war das erste Mal seit eineinhalb Jahren, dass das Bürgerbüro in Degerloch wieder geöffnet hatte. Wegen Personalmangels hatte es geschlossen werden müssen. Auch das Bürgerbüro in Plieningen öffnete am Montag nach einjähriger Schließzeit wieder, während das in Möhringen vorerst geschlossen blieb. In allen drei Stadtbezirken auf den Fildern lief es fast problemlos: Während die Information über die Schließung in Möhringen offenbar alle Bürger erreicht hatte und niemand vor verschlossener Türe stand, blieben in Degerloch und Plieningen lange Schlangen aus. „Heute Morgen war schon ein bisschen mehr los, aber das hat sich ganz gut verteilt“, sagt der Sicherheitsdienst, der im Plieninger Bürgerbüro noch den ganzen Februar über für einen reibungslosen Ablauf sorgen soll. Und wenn die Kapazität mal erschöpft sei, könne man über die Echtzeit-Ampel online auch immer herausfinden, in welchem Stadtbezirk man bessere Chancen habe. In Degerloch funktionierte das zum Neustart noch nicht. Obwohl am Vormittag noch Wartemarken ausgegeben wurden, zeigte die Ampel Rot. „Der Grund war, dass sich die Prozesse vor Ort im Zuge der Wiedereröffnung des Bürgerbüros noch einspielen müssen“, hieß es seitens der Stadt auf Nachfrage.

Probleme bei der Echtzeit-Ampel

Carola Federspiel dürfte das egal sein. Mit ihrer Marke in der Hand kann sie endlich das Führungszeugnis beantragen, dass seit fünf Monaten überfällig ist. Immer wieder habe sie die Frist verlängern lassen, nachdem sie vor dem Möhringer Bürgerbüro einmal wegen einer anderen Sache drei Stunden im Regen hatte stehen müssen.

Carola Federspiel kann endlich ihr Führungszeugnis beantragen, das seit fünf Monaten überfällig ist. Foto: Lena Hummel

Wenige Minuten vor Federspiel hatte Aaron Castanedo die Wartemarke mit der Nummer eins erhalten. Der 19-jährige Mexikaner, der ein paar Worte Deutsch spricht, war gemeinsam mit seinem Onkel Frederik Diederichs gekommen, um sich in Degerloch anzumelden. „Er ist letzte Woche hergekommen, wir dachten aber, bevor wir jetzt woanders hingehen, warten wir“, sagt Diederichs über seinen Neffen. Der Degerlocher kann sich noch erinnern, wie groß der Frust war, als das Bürgerbüro geschlossen wurde, ist aber auch der Meinung, dass es dafür gute Gründe gab.

Der Degerlocher Frederik Diedrichs begleitete seinen Neffen am Montag zum Bürgerbüro. Foto: Lena Hummel

Premiere für Colyn Heinze

Laut der Stadt waren im Dezember trotz 27 Neueinstellungen noch rund 30 Stellen unbesetzt. Dazu komme, dass eine Einarbeitung etwa ein halbes Jahr dauere. Dass das Degerlocher Bürgerbüro, das sich im gleichen Gebäude befindet wie das Rathaus, wieder geöffnet ist, ist für Bezirksvorsteher Colyn Heinze eine Premiere. Der 27-Jährige ist seit sieben Monaten im Amt und hat die „Wohngemeinschaft“ aus Rathaus, Bürgerbüro, Standesamt und Co. noch nie so voll erlebt. Obwohl die Zuständigkeit für die Stuttgarter Bürgerbüros beim Amt für öffentliche Ordnung liegt, unterstützen Heinze und sein Team, wo sie können. Es gibt Tee für Wartende, Sitzplätze für knapp 30 Personen und einen großen Bildschirm, der die Wartesituation in anderen Bezirken zeigt.

„Es geht um ein Grundvertrauen in die Politik“

Seit dem Tag seiner Wahl, sagt Heinze, sei er immer wieder auf die Situation im Bürgerbüro angesprochen worden. Für ihn gehe es dabei auch um ein Grundvertrauen der Menschen in die Politik. Umso mehr freut es ihn, dass der Start so gut gelungen ist – was vielleicht auch daran lag, dass er immer wieder appelliert hatte, nicht am ersten Tag zu kommen, wenn es nicht wirklich wichtig sei.

Federspiel, Castanedo und viele andere haben es trotzdem versucht – und geschafft. Und um 10 Uhr gab es immer noch genügend Wartemarken für Neuankömmlinge.