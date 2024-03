Bürgerbeteiligung in Wernau: Noch eine Schleife auf dem Weg zur Sporthalle

1 Immerhin hätte die Stadt nahe der Realschule schon ein Grundstück für den Bau einer Sporthalle. Foto: /Karin Ait Atmane

Der Wernau Gemeinderat stimmt einer Bürgerbeteiligung für den Neubau einer Sporthalle zu. Der Nutzen dieses Prozesses bleibt allerdings im Dunkeln. Das sind die Hintergründe.











Link kopiert

Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer füllten den Ratssaal, darunter etliche Vertreter der beiden Sportvereine TSV und Handballclub. Sie befürworten eine neue Sporthalle in Wernau, die in dieser Sitzung auf der Tagesordnung stand – je schneller, desto besser, denn sie haben nicht ausreichend Trainingsmöglichkeiten. Auch der Gemeinderat steht hinter dem Projekt. Warum also soll nun ein Bürgerbeteiligungsformat dazu stattfinden, wie in der Beschlussvorlage stand? Das hat sich, um es vorwegzunehmen, auch den Zuhörern im Ratssaal nicht erschlossen.