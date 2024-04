Bürgerbeteiligung: Bei der Ladeinfrastruktur reden in Aichtal alle mit

Bei der Ladeinfrastruktur reden in Aichtal alle mit

1 Drei Standorte für Ladesäulen in Aichtal stehen bereits fest. Foto: /dpa/Jens Büttner

Aichtal bekommt noch in diesem Jahr drei neue Elektroladesäulen. Der Bürgermeister Sebastian Kurz erklärt, warum beim Planen das große Rad gedreht wurde und wie es weitergeht.











Das Prozedere klingt ungewöhnlich aufwendig. Normalerweise legen die Verwaltung und der Gemeinderat Standorte für Elektroladesäulen fest. In Aichtal hat jedoch der ganze Ort mitgeredet – über eine interaktive virtuelle Karte plus Meldeformular auf der Homepage der Stadt. Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gäste oder Pendler, waren aufgerufen, Standortvorschläge für Ladesäulen online zu markieren und so ihre Ideen einzubringen.