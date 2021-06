1 Nina Volpp ist die neue Vorsitzende des Bürgerausschusses. Foto: Roberto Bulgrin

Langjähriger Bürgerausschusschef Peter Zürn ist ins Allgäu gezogen. Nina Volpp ist seine Nachfolgerin.

Zollberg - Er hat leise Abschied genommen: Peter Zürn, langjähriger Vorsitzender des Bürgerausschusses Zollberg, hat seine Zelte in Esslingen abgebrochen. „Im vergangenen Jahr ist bei uns der Entschluss gereift, ins Allgäu zu ziehen“, erzählt er am Telefon. Das ist auch bereits passiert. Der Architekt, der in wenigen Tagen 69 Jahre alt wird, hat sein Büro in Stuttgart-Wangen aufgelöst, das Haus auf dem Zollberg verkauft und Ende April mit seiner Frau den nächsten Lebensabschnitt in seiner zweiten Heimat begonnen.