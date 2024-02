Wie die Feuerwehr im Kreis Esslingen wurde, was sie heute ist

1 Aufnahme aus den 1960er Jahren: Die Führung der Esslinger Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen im Innenhof der Burg. Foto: Stadtarchiv Esslingen

Der Kreisfeuerwehrverband Esslingen-Nürtingen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Seine Wurzeln reichen aber viel weiter zurück. In einer umfangreichen Chronik hat Alfred Bidlingmaier Geschichte und Geschichten zusammengetragen.











Chroniken zu runden Jubiläen gibt es viele. „Aber das hier“, sagt Alfred Bidlingmaier, und Stolz schwingt in seiner Stimme mit, „ist schon etwas Besonderes“: Ganze zwei Kilo Feuerwehrgeschichte in rotem Einband hält er in seinen Händen.