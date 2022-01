PCR-Tests in Stuttgart Intern werden die PCR-Tests beim Auswerten bereits priorisiert

Die Stadt Stuttgart hat erste Hinweise auf Personalengpässe in Laboren. Bald gibt es auch PCR-Tests in der Schleyerhalle und in der ehemaligen Sportarena. Viele Infektpatienten gehen aber offenbar in die Notaufnahme von Kliniken statt zum niedergelassenen Arzt.