1 Rainer Lutz (links), Wirtschaftsförderin Angelika Goldak und Vize-Stadtarchivar Tim Heilbronner aus Leinfelden-Echterdingen präsentierten die neuen Marken. Foto: G. E. Bergmann

Gute Nachrichten für alle Briefmarkenfreunde: Die BW-Post Esslingen gibt eine Sonderserie zum Siebenmühlental heraus.















Eigentlich hätte sich Rainer Lutz, Vertriebs- und Marketingleiter der BW-Post Esslingen, schon längst zur Ruhe setzen können. Doch der 69-Jährige ist „nicht zum Däumchen-Drehen gemacht“, wie er sagt. Besonders viel Spaß macht ihm seine Arbeit, wenn er wieder eine neue Briefmarkenserie präsentieren kann, die den Landkreis Esslingen in seinen vielen Facetten abbildet – und ihn so bundesweit vorstellt. Solche Serien gibt es beispielsweise schon zu Burgen und Ruinen des Landkreises oder auch zum Freilichtmuseum Beuren. In einer neuen Serie werden nun fünf Mühlen des Siebenmühlentals und damit ein Ausschnitt der Filder in den Fokus gerückt. „Von der Postkarte bis zum Maxibrief“, erklärt Rainer Lutz. Die Mäulesmühle ist auf der 80-Cent-Marke zu sehen. Als weitere Marken sind die Kochenmühle (265 Cent), die Eselsmühle (155 Cent), die Schlechtenmühle (95 Cent) und schließlich die Seebruckenmühle (65 Cent) erhältlich.

Bereits vor vier Jahren hatte der Vertriebsleiter die Idee dazu. Der Mann, der in Wolfschlugen lebt, ist regelmäßig in dem hübschen Tal unterwegs, das von Leinfelden-Echterdingen bis zum Aichtal führt. Archivar Manfred Waßner vom Landratsamt Esslingen hat die passenden Motive dazu geliefert – Luftaufnahmen von einer Drohne aufgenommen. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat einen Text beigesteuert, der die Besonderheiten dieses Fleckens Erde beschreibt, der 2010 unter Naturschutz gestellt wurde und auf allen Markenbogen zu finden ist. Auch Angelika Goldak, Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Leinfelden-Echterdingen, freut sich über die Briefmarken: „Gerade mit der Pandemie in den vergangenen Jahren wurden die Naherholungsgebiete, die wir vor unserer Haustüre haben, besonders wichtig“, erklärt sie. Das idyllische Siebenmühlental biete der Bevölkerung und den Gästen der Stadt einen willkommenen Ausgleich. Die Briefmarken gibt es in allen BW-Post-Servicepunkten des Landkreises, sie sind deutschlandweit gültig. Die BW-Post Esslingen hatte bereits 2018 zusammen mit der Stadt Leinfelden-Echterdingen eine Sonderbriefmarke zum Filderkraut herausgebracht.