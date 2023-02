1 Die Polizei konnte den zweiten Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: imago images/AGB Photo/Aleruaro

In einer brasilianischen Bar sind acht Menschen bei einem bewaffneten Angriff ums Leben gekommen. Auslöser soll eine Billard-Partie gewesen sein.















Es fing mit einer Partie Billard an – und endete in einem Blutbad. Bei einem bewaffneten Angriff in einer Bar in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Sieben Menschen starben bei der Attacke in der Stadt Sinop im Bundesstaat Mato Grosso in Zentralbrasilien, unter ihnen ein zwölf Jahre altes Mädchen.

Einer der mutmaßlichen Täter starb nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei in einer ländlichen Gegend 15 Kilometer von Sinop entfernt, wie die Behörde am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Den zweiten Verdächtigen nahm die Polizei am Donnerstag fest.

Die beiden mutmaßlichen Täter hatten brasilianischen Medienberichten zufolge in der Bar Billard-Partien verloren, bei denen um Geld gespielt wurde.