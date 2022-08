1 Ein Mann wollte Grünschnittabfälle mithilfe von Benzin verbrennen und verletzte sich dabei schwer. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Ein 57-Jähriger wollte am Samstag in Frickenhausen (Kreis Esslingen) mehrere Haufen Grünschnitt verbrennen. Weil er als Brandbeschleuniger Benzin einsetzte, verletzte er sich bei einer Verpuffung schwer.















In Frickenhausen (Kreis Esslingen) ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall. Wie die Polizei berichtet, bildete ein 57-Jähriger im Linsenhofer Weg drei große Haufen, um diese zu verbrennen. Dazu hatte der Mann die Haufen vorab mit Benzin als Brandbeschleuniger übergossen. Als er einen der Haufen gegen 16.15 Uhr entzünden wollte, kam es zu einer Verpuffung. Der Mann wurde am Unterarm und im Gesicht schwer verbrannt. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Haufen entzündete sich nach der Verpuffung nicht, sodass kein unkontrollierter Brand ausbrach.