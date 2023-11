Brandstiftung in Reichenbach: Polizei sucht nach schadensträchtiger Brandserie nach Zeugen

1 Die Polizei ermittelt und zählt bislang mindestens sechs Brände zu der Serie. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Nach einer Serie mutmaßlicher Brandstiftungen rund um Reichenbach im Kreis Esslingen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der unbekannte Täter soll in den letzten Wochen mehrere Brände gelegt haben – dabei entstanden mehrere Tausend Euro Schaden.











Seit Anfang September haben Unbekannte in der Neuwiesenstraße in Reichenbach/Fils (Kreis Esslingen) immer wieder Feuer gelegt. Nach dem letzten Fall am vergangenen Sonntag erhofft sich die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 7.15 Uhr hatte ein Zeuge nach Angaben der Polizei in der Karlstraße ein Feuer an einer Scheune gegenüber der Brühlhalle gemeldet. Bis die Rettungskräfte eintrafen, hatte der Mann die Flammen selbst mit einem Feuerlöscher erstickt, sodass an einigen verkohlten Brettern nur ein geringfügiger Schaden entstand. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus. Weil bereits seit dem 2. September immer wieder offenbar gelegte Brände aus der Umgebung gemeldet werden, intensivieren die Ermittler nun die Bemühungen. Unter anderem untersucht mittlerweile auch die Kriminalpolizei in Esslingen die Serie.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Der erste Brand, den die Polizei damit in Zusammenhang bringt, wurde am 2. September gegen 3 Uhr gemeldet. In der Neuwiesenstraße stand eine Papier- und Biomülltonne aus unklarer Ursache in Flammen. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro.

Am 6. Oktober brannte in derselben Straße gegen 21.45 Uhr eine Thuja-Hecke. Weil die Feuerwehr schnell eingreifen konnte, wurden nur eineinhalb Meter der Hecke beschädigt. Nur wenige Stunden später, um 5 Uhr des 7. Oktobers, brannte die Hecke an einer anderen Stelle erneut – das Feuer erlosch aber von selbst. Insgesamt schätzen die Einsatzkräfte den Schaden hier auf 350 Euro.

Am 23. Oktober brannte dann ein Gartenhaus in der Nähe der Siegenbergstraße. Dabei entstand ein Schaden von 5 000 Euro.

Zeugen gesucht

Am Mittag des 12. November war dann offenbar ein weiterer Brand in einer Gartenhütte gelegt worden – diesmal in der Neuwiesenstraße. Der Schwelbrand löschte sich aber von selbst. Eine Woche später brannten wiederum in der Neuwiesenstraße mehrere Gelbe Säcke, auch in diesem Fall konnten Anwohner den Brand löschen.

Weil die Polizei in allen Fällen von Brandstiftung ausgeht, werden nun Hinweise von Anwohnern und anderen Zeugen unter der Telefonnummer 071 53 / 30 70 erbeten.