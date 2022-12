Technischer Defekt schuld an Feuer in Einkaufsmarkt

Brand in Wendlingen

1 Mit einem Feuerlöscher konnte ein Mitarbeiter des Marktes den Brand löschen. Foto: dpa/Uli Deck

Zum Brand eines Stromverteilerkastens in einem Einkaufsmarkt sind die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in die Wendlinger Bahnhofstraße ausgerückt.

Laut Polizeiangaben begann der Verteilerkasten vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kurz nach 16.15 Uhr zu rauchen und in der Folge zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es einem Mitarbeiter bereits gelungen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die vier Mitarbeiter des Geschäftes wurden vom Rettungsdienst untersucht, waren den ersten Erkenntnissen zufolge aber unverletzt geblieben.

Durch die Feuerwehr und einen Elektriker konnte der Verteilerkasten repariert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2000 bis 3000 Euro geschätzt.