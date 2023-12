Brand in Weilheim unter Teck: Mann stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

7 Der 82-jährige Bewohner der Wohnung konnte nur tot geborgen werden. Foto: 7aktuell.de

Bei einem Feuer am frühen Samstagmorgen in Weilheim/Teck im Kreis Esslingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Personen konnten das Haus verlassen, ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz verletzt.











Am frühen Samstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in der Egelsbergstraße in Weilheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben starb ein 82-Jähriger bei dem Brand, vier weitere Bewohner konnten das Haus verlassen.

Gegen 5 Uhr wählte eine Frau den Notruf, nachdem sie die Flammen bemerkt hatte. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten vier Bewohner das Haus unverletzt verlassen, ein 82-Jähriger wurde noch vermisst. Während der Löscharbeiten konnte er von der Feuerwehr tot geborgen werden. Noch bevor die Feuerwehr, die mit insgesamt 65 Kräften im Einsatz war, in der Egelsbergstraße ankam, hatte sich der Brand ausgeweitet und auf den Dachstuhl übergegriffen. Daher ist aktuell das gesamte Haus unbewohnbar. Die Stadt sorgt dafür, dass die vier unverletzten Bewohner untergebracht werden.

Feuerwehrmann verletzt sich beim Löschen

Während der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Brandverletzungen am Bein, er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Den ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.