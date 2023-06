5 Zu einem Feuer in einer Daimler-Werkhalle ist die Feuerwehr am Freitag nach Waiblingen ausgerückt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in einer Daimler-Produktionshalle in Waiblingen ausgerückt. Ein defekter Ventilator war möglicherweise die Brandursache.















Link kopiert

Ein Feuer ist am Freitag in einer Produktionshalle des Autobauers Daimler in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Es waren laut dem Bericht keine Personen zum Brandzeitpunkt in dem Gebäude.

Der Brand hatte gegen 20 Uhr im Werk in der Heerstraße einen Feueralarm ausgelöst. Laut Polizei war möglicherweise ein technischer Defekt in einem Ventilator die Ursache für den Brand. Die Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen und 61 Beamten aus Waiblingen und Fellbach an.

Das Feuer war allerdings bereits erloschen, als die Feuerwehr ankam. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.