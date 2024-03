Brand in Stuttgart: Haus brennt in Lederberg – Verkehrsbehinderungen

1 Die Feuerwehr Stuttgart rückte zum Brandort aus (Archivbild). Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

In der Nacht steht in Stuttgart-Lederberg ein Haus in Vollbrand. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Filderauffahrt muss gesperrt werden.











Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Montag ein leer stehendes Einfamilienhaus in Stuttgart-Lederberg in Brand geraten. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Feuer in der Straße Am Waldrand gegen 4.50 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr an der Brandstelle ankam, stand das im Umbau befindliche Gebäude bereits in Vollbrand. Angrenzende Häuser wurden laut Feuerwehr aus Sicherheitsgründen evakuiert. Um ein Übergreifen der Flammen auf diese Gebäude zu verhindern, setzte die Feuerwehre mehrere Löschrohre ein.

Aktuell (Stand 6.30 Uhr) laufen die Löscharbeiten noch – der Brand ist aber unter Kontrolle. Das Gebäude kann derweil nicht von der Feuerwehr betreten werden, da im Innern bereits Gebäudeteile eingestürzt sind. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde zur Unterstützung angefordert. Durch den Einsatz kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen – unter anderem ist die Hedelfinger Filderauffahrt gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.