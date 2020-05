1 In der Küche eines Wohnhauses ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

In einer Küche in Schlaitdorf hat es laut Polizei in den Morgenstunden gebrannt. Die Polizei vermutet, dass der Wasserkocher die Ursache für den Brand war.

Schlaitdorf - Am Freitagmorgen hat es laut Polizei in der Küche eines Wohnhauses in der Webergasse in Schlaitdorf einen Brand gegeben. Gegen 3.45 Uhr bemerkte ein Bewohner Rauchgeruch und alarmierte die Familie. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits Küchengeräte in Flammen und starker Rauch kam aus der Küche. Die Familie löschte den Brand bis die Feuerwehr kam. Die Einsatzkräfte mussten aufgrund der starken Hitze die Küche weiter abkühlen. Laut Polizei könnte die Ursache des Brandes ein technischer Defekt an einem Wasserkocher sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz.