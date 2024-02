Brand in Reichenbach: Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

1 In der Albstraße in Reichenbach löschte die Feuerwehr einen Kellerbrand. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Durch das schnelle Eingreifen beim Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilinhauses in Reichenbach hat die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhindert. Verletzt wurde niemand.











Link kopiert

Zu einem Kellerbrand in der Albstraße in Reichenbach sind Rettungskräfte und Polizei in der Nacht zum Sonntag ausgerückt. Gegen 1.10 Uhr alarmierte ein Bewohner die Rettungsleitstelle, nachdem er den Brand in den Kellerräumen seines Mehrfamilienhauses entdeckt hatte.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach, die mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, hat durch eine rasche Brandbekämpfung ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Wohneinheiten verhindert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20 000 Euro belaufen, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Die Hausbewohner durften nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache, durch das Polizeirevier Esslingen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, dauern an.