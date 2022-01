1 Die Feuerwehr löscht den Brand. Foto: SDMG/Kohls

Am Sonntagabend ist in Ostfildern (Kreis Esslingen) der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist immens.















Ostfildern - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchheimer Straße in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Schaden in Höhe von 80.000 bis 100.000 Euro entstanden.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es laut Angaben der Polizei in einer Zwischendecke zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk zu einem Schwelbrand, der sich immer weiter ausbreitete und in den Dachstuhl übergriff. Die Feuerwehr löschte den Brand – dabei flossen große Mengen Löschwasser vom Dachgeschoss über alle Stockwerke bis hinunter in den Keller. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.