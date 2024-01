Brand in Nürtingen: Zwei Personen durch brennende Sauna verletzt

1 Die Feuerwehr konnte einen Schaden von 20 000 Euro nicht verhindern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Martin Dziadek

In einem Wohnhaus in Nürtingen (Kreis Esslingen) brach am Dienstag ein Brand in einer Sauna aus. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dadurch zwei Personen verletzt.











Am Dienstagmittag sind in Nürtingen (Kreis Esslingen) zwei Personen durch den Brand einer Sauna in einem Wohnhaus verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war offenbar ein technischer Defekt die Ursache des Feuers.

Um zwölf Uhr wurden die Rettungskräfte zu dem Wohnhaus in der Schellingstraße gerufen. Zwei der Bewohner erlitten offenbar Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.