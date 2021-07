11 In Nürtingen gab es einem Brand in einem Autohaus. Foto: SDMG/SDMG / Maier

Ein Mitarbeiter hatte versehentlich eine Warmhaltebox auf dem eingeschalteten Herd abgestellt, wodurch die Küche in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Nürtingen - In Nürtingen kam es am Samstagmittag zu einem Brand in einem Autohaus. Wie die Polizei berichtet, brach der Brand aus, weil ein 22-Jähriger Mitarbeiter eine von einer Metzgerei gelieferte Warmhaltebox auf einer Herdplatte abstellte, da er nicht bemerkte, dass diese eingeschaltet war. So find die Warmhaltebox Feuer und setzte die Küche in Vollbrand. Der Mitarbeiter und eine weitere Person befanden sich zur Zeit des Brandes im Autohaus und erlitten jeweils eine Rauchgasvergiftung. Der gerufene Rettungsdienst behandelte diese.

Der Schaden in der Küche beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit vier Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften schnell kontrollieren. zudem war der Rettungsdienst mit drei Wägen und sieben Kräften vor Ort.