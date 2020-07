7 Feueralarm in Flüchtlingsunterkunft. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Über die Ursache des Brandes liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Neuhausen - In der Nacht auf Sonntag kam es in Neuhausen in der Mörikestraße in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem Brand. Mehrere Personen mussten zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet. Über die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt.