Brand in Ludwigsburg: B 27 in einer Richtung vollgesperrt

1 Die Feuerwehr ist seit 10 Uhr im Einsatz. Foto: KS-images.de

Aufgrund eines Feuers in einem Wohnhaus in Ludwigsburg sind die Straßen um den Brandort gesperrt. Die Polizei und Feuerwehr sind noch im Einsatz.











Aufgrund eines Hausbrandes am Montagvormittag in der Bietigheimer Straße, Ecke Heilbronner Straße, in Ludwigsburg ist die B 27 zwischen der Marienstraße und der Bietigheimer Straße aktuell in beiden Fahrtrichtungen eingeschränkt. Betroffen ist der Bereich bei der Feuerwache. Aus Bietigheim-Bissingen kommend sind beide Fahrstreifen gesperrt, in Richtung Bietigheim-Bissingen die linke Spur.

Laut Polizeiangaben hat ein Wohnhaus in der Bietigheimer Straße Feuer gefangen, die Ursache sei noch ungeklärt. Die Feuerwehr ist seit 10 Uhr im Einsatz und habe das Feuer unter Kontrolle.