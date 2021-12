7 Weshalb das Feuer in der Garage in Brucken ausgebrochen ist, wird derzeit noch ermittelt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Im Lenninger Ortsteil Brucken (Kreis Esslingen) ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.















Lenningen - Am frühen Sonntagmorgen ist im Ortsteil Brucken ein Brand in einer Garage ausgebrochen. Um 3.49 Uhr wurden die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Kirchheimer Straße durch einen Rauchmelder geweckt und entdeckten das Feuer in der Garage. Die Bewohner verständigten die Rettungskräfte und verließen selbstständig das Gebäude. Die Feuerwehren Lenningen und Kirchheim, die mit 36 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausrückten, konnten den Brand auf den Garagenbereich begrenzen und eine Ausbreitung auf die Wohnräume verhindern.

Während den Löscharbeiten musste die B 465 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Polizei zufolge führte dies zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim nach der Brandursache dauern noch an.