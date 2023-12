Brand in Leinfelden-Echterdingen: Feuer auf Balkon

Brand in Leinfelden-Echterdingen

1 Durch das Feuer ist ein Schaden in Höhe von 8000 Euro entstanden. Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht auf Freitag ist ein Feuer auf einem Balkon eines Wohnhauses in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ausgebrochen. Die Brandursache ist bislang unklar.











Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in der Nacht zum Freitag in der Brühlstaße in Leinfelden-Echterdingen. Gegen drei Uhr meldeten Anwohner, dass auf einem Balkon im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr setzte die bereits von Bewohnern begonnenen Löscharbeiten fort. Verletzt wurde niemand. Die Hausbewohner mussten nicht evakuiert werden.

Neben dem Mobiliar wurden auch die Fassade und eine Scheibe durch das Feuer beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 8000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.