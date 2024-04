Brand in Leinfelden: Anwohner löscht brennenden Busch – Polizei sucht Zeugen

Brand in Leinfelden

1 Die Feuerwehr musste von Ort nicht mehr eingreifen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

In Leinfelden (Kreis Esslingen) brennt am Dienstagabend ein Gebüsch auf einem Feldweg. Kurz zuvor haben Zeugen dort einen Jugendlichen in Richtung Schule davonlaufen sehen. Das Feuer ist schnell gelöscht, aber die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











In Leinfelden (Kreis Esslingen) hat am Dienstagabend ein Gebüsch auf einem Feldweg in der Nähe des Vogelherdwegs gebrannt. Eine Zeugin hatte gegen 20.15 Uhr den Notruf gewählt, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte ein Anwohner das Feuer aber bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Den ersten Ermittlungen nach hatte offenbar ein Unbekannter Papier angezündet, die Flammen griffen dann auf das Gebüsch über. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 11 bis 15 Jahre alten Jugendlichen, der kurz bevor das Feuer ausbrach auf dem Feldweg gesehen worden war. Er trug eine blau gemusterte Weste und lief nach Angaben von Zeugen in Richtung Schule davon. Unter der Telefonnummer 07 11 / 90 37 70 bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 500 Euro.