6 Das ausgebrannte Auto Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Ein brennendes Auto auf einem Wanderparkplatz in Kernen-Stetten hat nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Kripo auf den Plan gerufen. Sie ermittelt nun wegen Brandstiftung.















Link kopiert

Beim Brand eines Fahrzeugs ist am Dienstagnachmittag in Kernen ein Schaden von geschätzt 20 000 Euro entstanden. Nach den Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 14.30 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug stand an einem Wanderparkplatz in der Tälesstraße, die zum Klettergarten Stetten führt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, laut Polizei gibt es aber Anhaltspunkte darauf, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein könnte. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 73 61 / 58 00.