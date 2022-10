Mann springt aus Wohnung in sechster Etage und stirbt

Brand in Hamburg

1 Der Mann wollte sich mit dem Sprung aus dem Fenster vor einem Brand in seiner Wohnung retten (Symbolbild). Foto: IMAGO/xcitepress/christian essler

Er wollte sich vor einem Brand in seiner Wohnung zu retten – und sprang aus einem Fenster im sechsten Stock. Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren.















Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt ist ein 43-Jähriger beim Versuch, sich vor einem Brand in seiner Wohnung zu retten, gestorben. Der Mann sprang aus dem sechsten Stock, nach dem am Samstagmorgen Feuer in seiner Küche ausgebrochen war, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte.

Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren, er starb jedoch vor Ort. In dem Mehrfamilienhaus wurden durch den Brand keine weiteren Bewohner verletzt. Die Ursache Feuers blieb zunächst unklar.