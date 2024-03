Brand in Esslingen: Feuer in Fabrikhalle

1 Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Esslingen in der Fritz-Müller-Straße im Einsatz. Foto: Simone Weiß

Am Sonntagnachmittag gegen 13.10 Uhr ist in einem Firmengebäude in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen ein Brand ausgebrochen.











Der Bereich um die Brandstelle wird von der Polizei weit räumig abgesperrt. An der Abfahrt auf die Dieter-Roser-Brücke in Richtung Kreisverkehr und zur Kreuzung der Max-Plank-Straße ist kein Durchkommen mehr. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Esslingen ist vor Ort. Mindestens acht Autos mit zwei Drehleitern sind rund um den Kreisverkehr in der Fritz-Müller-Straße im Esslinger Stadtteil Zell abgestellt. Feuerwehrleute nehmen sich Atemschutzmasken vom Gesicht, andere Einsatzkräfte werden mit Wasser abgesprüht, Gespräche zwischen Polizei und Feuerwehr finden statt. Ein weiteres Feuerwehrauto nähert sich mit lauter Sirene. Ein Hubschrauber kreist über der Unglücksstelle. In der Halle eines Firmengebäudes in der Fritz-Müller-Straße 115 in Esslingen ist am Sonntagnachmittag gegen 12.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzleitung der Polizei nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache könne noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen dauerten noch an. Auch zur Anzahl der Einsatzkräfte könne noch nichts gesagt werden. Noch an der Unglücksstelle werden Zeugen befragt. Gegen 14 Uhr ist der Brand unter Kontrolle.