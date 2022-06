9 In Esslingen im Stadtteil Sulzgries gab es am Mittwoch eine Rauchentwicklung, die zu einem Feuerwehreinsatz führte. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Weil ein Senior sich ausgeschlossen hatte, und seine Frau in der Wohnung gestürzt war, löste Essen auf dem Herd am Mittwoch in Esslingen einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.















Am Mittwoch rückte die Feuerwehr Esslingen nach Sulzgries in die Krummenackerstraße aus, nachdem ein Anwohner gegen 18 Uhr den Notruf gewählt hatte. Grund war, dass in einer Wohnung der Rauchmelder ausgelöst habe. Auch Polizei und Rettungskräfte rückten daraufhin aus. Vor Ort konnte im Treppenhaus der 78-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung angetroffen werden, wie die Polizei mitteilte. Hinter ihm war die Wohnungstüre ins Schloss gefallen, sodass er nun ausgesperrt war. Seine 70 Jahre alte Frau befand sich unterdessen in der Wohnung in einer hilflosen Lage: Weil sie gestürzt war, konnte sie weder die Wohnungstüre öffnen, noch den Herd abstellen, auf dem sich offenbar noch Essen befand. Nachdem die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet wurde, konnten die Einsatzkräfte auch diese Quelle der Rauchentwicklung beseitigen und Wohnung und Treppenhaus lüften.

Das Ehepaar wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Ein Schaden an der Wohnung entstand der Polizei zufolge nicht, aufgrund der zahlreichen Einsatzkräfte, die vorsorglich angerückt waren, musste die Krummenackerstraße und Sulzgrieser Steige für den Verkehr gesperrt werden. Es kam im abendlichen Verkehr zu erheblichen Behinderungen. Die Feuerwehr Esslingen war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften und die Polizei mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.