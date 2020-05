300 Arbeitsplätze fallen weg Eberspächer schließt Fertigung von Standheizungen

Paukenschlag in Esslingen. Das Vorzeigeunternehmen Eberspächer schließt die Fertigung am Heimatstandort. Das Werk, in dem Fahrzeugheizungen hergestellt werden, produziert seit langem rote Zahlen. Skeptiker glauben, das könnte für den ganzen Industriestandort am Neckar ein schlechtes Omen sein.