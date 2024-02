Brand in Denkendorf: Heiße Asche in Plastikwanne verursacht Feuer in Gartenhaus

Heiße Asche in Plastikwanne verursacht Feuer in Gartenhaus

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Beim Brand einer Gartenhütte in Denkendorf (Kreis Esslingen) ist am Sonntag ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden. Die Feuerwehr rückte mit 21 Einsatzkräften an und hat auch eine Vermutung zur Brandursache.











Link kopiert

Am Sonntagnachmittag hat in Denkendorf (Kreis Esslingen) eine Gartenhütte gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass falsch entsorgte Aschereste, die noch nicht ganz kalt waren, das Feuer verursachten.

Gegen 14.15 Uhr entdeckten Anwohner in der Straße Im Greut das in Flammen stehende Gartenhaus. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand mit 21 Einsatzkräften schnell löschen konnte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Den ersten Ermittlungen nach war noch heiße Asche in eine Plastikwanne geworfen worden und hatte so das Feuer verursacht.