Brand in Arnegg bei Blaustein

7 Die beiden Sportwagen waren in einer benachbarten Garage abgestellt. Foto: /7aktuell.de | Alexander Hald

Am frühen Montagmorgen geht eine Scheune in Arnegg (Alb-Donau-Kreis) in Flammen auf. Zwei Porsche, darunter ein Oldtimer, werden beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Viertelmillion Euro.

Arnegg - Am frühen Montagmorgen hat eine Scheune mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten in Arnegg bei Blaustein (Alb-Donau-Kreis) gebrannt. Wie die Polizei berichtet, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 4.30 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße aus, weil dort eine Scheune brannte.

Feuerwehrleute aus Blaustein und Blaubeuren löschten gemeinsam die Flammen und verhinderten, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. In einer benachbarten Garage wurden zwei Porsche, darunter auch ein Oldtimer, beschädigt und zwei Gasflaschen explodierten kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauer herunter. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit circa 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt.