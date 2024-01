Brand bei Ostfildern: Transporter brennt auf Parkplatz aus

1 Die Polizei musste die Straße bis etwa 5.45 Uhr sperren, weil Löschwasser gefroren war. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Am frühen Montagmorgen brannte auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 1217 bei Ostfildern ein Ford Transit aus. Weil Löschwasser der Feuerwehr gefror, musste die Straße danach einige Stunden gesperrt werden.











Link kopiert

Am frühen Montagmorgen mussten die Rettungskräfte zu einem Parkplatz an der Kreisstraße 1217 bei Ostfildern (Kreis Esslingen) ausrücken. Dort brannte aus noch unklaren Gründen ein Ford Transit, berichtet eine Polizeisprecherin am Mittag.

Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, der Schaden an dem Wrack kann noch nicht beziffert werden. Warum der Brand kurz vor 4 Uhr ausgebrochen war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Weil Löschwasser auf die Straße gelaufen und gefroren war, musste die Polizei die Straße sperren, bis die Straßenmeisterei die Fahrbahn gestreut hatte. Gegen 5.45 Uhr war die Strecke wieder frei.