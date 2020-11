7 Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Foto: SDMG// Kohls

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist es am Montagnachmittag zu einem weiteren Brand gekommen. Ein Nachbargebäude des Hauses, das am Sonntagabend gebrannt hatte, fing Feuer.

Nürtingen - Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr in Nürtingen einen weiteren Brand in einem Nachbargebäude des Hauses, das am Sonntagabend Feuer gefangen hatte, löschen. Dabei wurden drei Bewohner leicht verletzt. Das Gebäude ist nach Angaben des Polizeisprechers Michael Schaal jetzt ebenfalls unbewohnbar. Die Rettungskräfte mussten insgesamt 22 Menschen versorgen. Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Bisher ist unklar, ob es sich dabei ausschließlich um Bewohner handelt. Die Bewohner werden durch die Stadt Nürtingen vorübergehend anderweitig untergebracht.

Kein Zusammenhang zwischen den Bränden

Nach ersten Ermittlungen kam es im Bereich einer Küchenzeile zum Brandausbruch. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass das Feuer nicht durch den ersten Brand in der Nacht zum Montag entstanden ist.