Brände in Esslingen und Filderstadt: Fettexplosion und brennender Grill

Zu einem Küchen- und zu einem Grillbrand mussten am Dienstagnachmittag die Feuerwehren ausrücken.

In Berkheim versuchten Anwohner, das auf einem Herd brennende Essen mit Wasser zu löschen. Sie lösten eine heftige Fettexplosion aus. In Filderstadt brannte ein eingeschalteter und vergessener Elektrogrill. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.











Das Essen auf dem Herd war in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in der Schwarzwaldstraße in Berkheim am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Brand geraten. Anwohner haben daraufhin versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen. Es kam zu einer derart heftigen Fettexplosion, dass ein Fenster zerstört und Wände und Decke beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, es entstanden rund 20 000 Euro Schaden. Die Feuerwehr Esslingen war mit zehn und der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen vor Ort.

Grill brannte auf dem Balkon

Gleichzeitig kam es auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Römerstraße in Plattenhardt aufgrund eines angeschalteten und vergessenen Elektrogrills zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte das kleine Feuer löschen und verhinderte so ein Übergreifen auf andere Gegenstände. Es entstand nur Sachschaden am Grill in Höhe von 300 Euro.