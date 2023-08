1 Maria Weller hat die Öffentlichkeit stets auf dem Laufenden über den Gesundheitszustand ihres Mannes gehalten – bis zum Schluss, als es ihm immer schlechter ging. Foto: Andreas Reiner

Bis zu seinem letzten Tag hat Maria Weller ihren Mann, die Box-Legende René Weller, in ihrer Wohnung in Pforzheim gepflegt. Ihr Text zum Abschied geht unter die Haut.















Um 17.50 Uhr am Dienstagabend musste Maria Weller ihren geliebten Mann, die Box-Legende René Weller, gehen lassen. Sie, die ihn bis zu diesem letzten Moment liebevoll gepflegt hat. Sie, die Frau, die ihren René trotz der Demenzerkrankung nie aufgegeben hat, zu ihm gesprochen hat, ihm über die Backen gestreichelt oder mit einem Waschlappen das Gesicht gewaschen hat. René Weller sollte in Würde gehen – das war Maria Weller ein Herzensanliegen.

In der Nacht auf Mittwoch verabschiedete sie sich von ihrem Mann, mit dem sie seit 2013 verheiratet war, mit emotionalen Worten: „Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen“, schreibt Maria Weller auf der gemeinsamen Instagram-Seite. Und weiter: „Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, dein Lachen zu hören und deine Hände zu spüren.“ Auf dem Bild dazu ist ihre Hand zu erkennen, wie sie auf der ihres Mannes liegt.

„Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe“, schreibt sie. Niemand könne René Weller ersetzen: „Denn so wie du, kann niemand mehr sein!“ Ihr Mann habe gegen die Mischdemenz „gekämpft wie ein Löwe“, aber diesen letzten Kampf am Dienstagabend im Alter von 69 Jahren verloren. Maria Weller beendet ihren Text mit den Worten: „Mein Herz, es schreit“.