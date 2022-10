So will der VfB beim BVB spielen

12 Abwehrchef Waldemar Anton ist nach seiner Sperre im Pokal wieder dabei – in unserer Bildergalerie erfahren Sie die voraussichtliche Startelf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am elften Bundesliga-Spieltag muss der VfB Stuttgart an diesem Samstag bei Borussia Dortmund ran. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Aufstellung.















Link kopiert

Im Fußball gibt es die Floskel „Never change a winning team“. Sie besagt, dass man als Trainer niemals jene Mannschaft durchwechseln sollte, die zuletzt gewonnen hat. VfB-Interimscoach Michael Wimmer wird aber im Vergleich zum 6:0-Erfolg im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Bielefeld mit Blick aufs Liga-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr) zumindest auf einer Position wechseln müssen: Wimmer informierte am Freitagvormittag darüber, dass Abwehrspieler Pascal Stenzel mit einer Grippe flachliegt. Innenverteidiger Waldemar Anton dagegen ist nach seiner Sperre im Pokal wieder dabei. „Wir wollen die Euphorie mitnehmen, mutig und offensiv auftreten – 90 Minuten verteidigen, das ist nicht unser Ansatz“, sagte Wimmer vor der Auswärtsaufgabe.

Der BVB indes muss wahrscheinlich weiter auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten. „Er hatte nach dem Spiel gegen Union Berlin seinen Fuß schmerzhafter gespürt, da schauen wir von Tag zu Tag“, sagte Trainer Edin Terzic am Freitag. Auch hinter dem Einsatz von Marius Wolf stehe „ein Fragezeichen“. Rechtsverteidiger Thomas Meunier (Jochbeinbruch) fällt ohnehin bis zur WM-Pause Mitte November aus.