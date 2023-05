DHL will Paketzentrum in Köngen deutlich ausbauen

1 Von der Erweiterung des Postfrachtzentrums sind die Grünzone sowie das Übungsgelände des Motorsportclubs Köngen-Wendlingen, unten im Bild, betroffen. Foto: /Kerstin Dannath

Weil immer mehr Pakete verschickt werden, will die Post-Tochter DHL den Standort in Köngen erweitern. Die Kommunalpolitik stellt nun die Weichen. Doch es gibt auch Sorge vor zusätzlicher Belastung durch Lärm und Verkehr.















Schon seit einigen Jahren steht im DHL-Postfrachtzentrum in Köngen eine Erweiterung an – und sorgt für reichlich Arbeit in der Kommunalpolitik: Mehr als 1000 Seiten, darunter sieben Fachgutachten von Verkehr über Lärm- und Artenschutz bis hin zum Mikroklima, hatten die Gemeinderäte von Köngen und Wendlingen durchzuackern, um die zunächst anstehende Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Bebauungsplan auf den Weg bringen zu können. Beide Gremien erteilten ihre Zustimmung, den endgültigen Beschluss treffen die Vertreter aus Köngen und Wendlingen nun im Juni bei einer Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Wendlingen, der für das auf beiden Gemarkungsflächen gelegene Gelände zuständig ist.