1 Immer für eine süße Überraschung gut:der Boogie-Woogie-Club Candy Sticks mit Stefan Bäumen (Dritter von rechts vorne). Foto: Roberto Bulgrin

Geschmackvoll ist nicht nur ihr Name. Gekonnt wollen die Candy Sticks Musik in Bewegung übertragen. Der Boogie-Woogie-Club setzt auf Show, Stil und starke Rhythmen – auch bei seiner Oldie-Night in Deizisau.















Lollipops? Klingt schmissig. Aber die gibt es schon. Daher musste ein anderer Name gefunden werden. Also zückte Stefan Bäumen sein Handy, ging ins Internet, spielte mit dem Begriff und suchte nach verwandten Wörtern: „Lolli“, „Süßes“, „Lutscher“, „Schleckstängel“, „Süßigkeiten“. Irgendwann wurden Ausdrücke wie “Brausestäbchen“ oder „Zuckerstange“ angezeigt. Solche Namen haben zwar Potenzial und Geschmack. Aber als Bezeichnung für einen Tanzclub wären sie doch zu lang und zu unrhythmisch gewesen. Das englische Wort „Candy Sticks“ hörte sich harmonischer an. Dieser Ausdruck war ein echter Volltreffer. Boogie-Woogie-Club Candy Sticks Deizisau e. V. nennt sich die schwungvolle Tanzformation, die am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr mit Einlass um 18.30 Uhr zur Oldie-Night in die Gemeindehalle nach Deizisau einlädt. Karten sind nun im Vorverkauf erhältlich.