1 Aus Böblingen zu Stern TV. Foto: Tobias Koch

Der CDU-Abgeordnete nimmt Stellung zum Thema Bürgergeld.















Marc Biadacz, der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Böblingen, ist an diesem Mittwoch zu Gast bei Stern TV. Stellung nehmen wird er als Obmann der CDU/CSU-Fraktion für Arbeit und Soziales zum Thema Bürgergeld. Zu sehen ist der Abgeordnete von etwa 23.15 Uhr an im Gespräch mit dem Moderator Steffen Hallaschka. In den kommenden Tagen kann man den Talk dann in der Mediathek abrufen.