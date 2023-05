1 Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Badeunfall im Bodensee ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Badeunfall im Bodensee ums Leben gekommen. Wie die Polizei im baden-württembergischen Göppingen am Montag mitteilte, wurde sie nach einer Vermisstenmeldung in zwei Meter tiefem Wasser bei Meersburg entdeckt. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät, Wiederbelebungsversuche scheiterten.

Den Angaben zufolge war die 85-Jährige aus Bonn mit einer Urlaubergruppe am Bodensee zu Gast. Die Vermieterin der Ferienpension verständigte am Montagvormittag die Polizei, als die Seniorin vom Schwimmen nicht zurückkehrte. Beteiligt an der anschließenden Suche waren neben der Polizei auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und ein Rettungshubschrauber.