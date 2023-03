5 Der Fußboden ist schon ein Hingucker: Marvin Bui im noch nicht ganz fertigen Flagship Store am Stuttgarter Marktplatz Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Wenn am Stuttgarter Marktplatz der Bubble Tea-Laden Bobaaz eröffnet, ist es nur der Anfang: Marvin Bui und seine Geschäftspartner wollen eine bundesweite Kette aufziehen. Ihre Shops sollen mit Mooswand und Wolkendecke spektakulär aussehen.















Headquarter steht in bunten Buchstaben auf einer frisch eingezogenen Holzwand. Im Untergeschoss eines Ladens am Stuttgarter Marktplatz entstehen gerade große Businesspläne mit Bubble Tea. Bobaaz heißt das Unternehmen, das in Stuttgart Mitte März starten und dieses Jahr zehn weitere Läden in Süddeutschland eröffnen will. Die Kette soll schnell wachsen: „Bubble Tea ist ein absolutes Trendprodukt“, sagt Marvin Bui, „der Markt wird sich noch verdoppeln.“ Im Flagshipstore wird an dem Erfolg gerade gebastelt. Die Wanddekoration wurde zum Beispiel von Hand gemacht: Sie besteht aus grünem Moos, auf das Hologramme wie flatternde Engelsflügel oder schillernde Fische projiziert werden. Die beweglichen Bilder sollen die künftigen Kunden dazu animieren, Videos zu drehen und im Internet zu teilen.