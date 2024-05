Bobaaz, Dönastie, Celebre sind geschlossen: Das Inventar des Start-ups landet in der Versteigerung

5 Was noch im Laden am Marktplatz ist, wird gerade versteigert: Hier startete Bobaaz im März 2023. Foto: /Patricia Sigerist

Gleich drei ambitionierte Franchise-Konzepte sind dieses Jahr aus der Stuttgarter Innenstadt verschwunden. Nicht nur die Fellbacher Café-Kette Celebre ist insolvent, auch Bobaaz Bubble Tea und die Neue Dönastie mussten schließen. Jetzt wird liquidiert.











Um die Softeismaschine gab es ein kurzes Gefecht, momentan liegt das höchste Gebot bei fast 1400 Euro. Eine Seifenblasenmaschine, eine Maschine für Zuckerwatte oder einen Milchschüttler kommen auch unter den virtuellen Hammer. Denn im Internet wird gerade die erst vor einem Jahr in Stuttgart gegründete Bubble Tea-Kette Bobaaz aufgelöst. Die Industrie-Verwertungs-Gesellschaft (IVG) macht zu Geld, was von dem Start-up übrig blieb. Der Laden am Stuttgarter Marktplatz ist bereits seit Wochen geschlossen. Wenige Meter entfernt in der Schulstraße ist schon die nächste Pleite ersichtlich: Die Fellbacher Café-Kette Celebre hat ebenfalls aufgegeben. Direkt gegenüber war außerdem das Anfang vom Ende der Neuen Dönastie zu beobachten. Die 2022 eröffnete Filiale schloss bereits nach fünf Monaten, mittlerweile sind alle anderen ebenfalls dicht.