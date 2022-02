Unfall in Filderstadt 71-Jähriger mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Am Dienstagnachmittag hat ein 71-jähriger Autofahrer in Filderstadt (Kreis Esslingen) beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen und einen Unfall verursacht. Laut Angaben der Polizei ist ein Schaden in Höhe von 9.000 Euro entstanden.