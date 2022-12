1 Einsatzkräfte sichern Spuren am Tatort in Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis. Foto: dpa/Ralf Zwiebler

Zwei Mädchen werden am Morgen in der Gemeinde Illerkirchberg niedergestochen. Eine 14-Jährige erliegt ihren Verletzungen. Die Polizei nimmt Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft fest.















Tragödien gibt es, die ihren Schrecken und Schmerz wie aus dem Nichts verbreiten. Ohne jede Warnung, ohne vorherigen Konflikt oder erkennbare zwischenmenschliche Bezüge. Ohne irgendeinen Sinn. Zu so einer Tragödie kommt es am Montag in Oberkirchberg, einem Ortsteil der Gemeinde Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis. Ein Mann greift am Morgen zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf ihrem Schulweg an und verwundet sie schwer. Die Kinder werden in Krankenhäuser gebracht. Am Nachmittag stirbt die 14-Jährige an ihren Verletzungen.