In Bad Cannstatt geraten am Samstagabend zwei Männer in Streit. Plötzlich zückt einer der Männer ein Messer und sticht auf seinen Kontrahenten ein. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend in Bad Cannstatt einen 37-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Männer gegen 19 Uhr an der Gnesener Straße in Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei zog der Unbekannte wohl ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein.

Polizei sucht Zeugen

Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er erfolgreich behandelt werden konnte – Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr. Der Täter flüchtete laut Zeugenaussagen in Richtung Nürnberger Straße – er war 40 bis 50 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Der zirka 1,75 bis 1,80 Meter große Mann hatte einen grau melierten Drei-Tage-Bart. Die Fahndung nach dem Mann blieb bisher erfolglos. Zeugen werden geben, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).