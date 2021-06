Fast so schön wie bei Monet

1 Die Kommunen bepflanzen ihre öffentlichen Flächen ganz unterschiedlich. Foto: Horst Rudel

Blühende Stauden und Wiesenblumen sorgen für Artenvielfalt an Straßen und auf Verkehrsinseln – das nutzt auch Insekten und Vögeln.

Kreis Esslingen - Das ist ja fast so schön wie auf einem Gemälde von Monet“, dieser Gedanke drängte sich beim Blick auf die Blütenpracht auf, die in Plochingen bis zum jüngsten Hagel auf einer Verkehrsinsel am Stadteingang die Vorbeikommenden grüßte. Roter Klatschmohn, das Blau der Kornblumen und viele andere Feld- und Wiesenblumen strahlten dort um die Wette. Ein Anlass, sich im Kreis ein wenig umzuhören wie es die Kommunen mit der lieblos als „Straßenbegleitgrün“ titulierten Bepflanzung entlang von Straßen, Kreuzungen und auf Kreiseln halten. Denn offenbar geht der Trend weg von der teuren Wechselflorbepflanzung.